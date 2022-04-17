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Завод по производству боеприпасов в районе Броваров уничтожен ракетами ВС РФ - МО

12:30 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», — сказал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, оперативно-тактическая авиация уничтожила 68 военных объектов Украины. «Среди них в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс „Оса АКМ“, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего», — отметил он.

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