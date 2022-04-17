Готовность британцев мириться с ростом цен из-за санкций против РФ снизилась - опрос
13:10 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
По данным исследования, проведенного по заказу издания компанией Redfield and Wilton Strategies («Редфилд энд Уилтон стрэтеджис»), в марте 50% опрошенных заявляли, что готовы принять факт повышения цен на топливо в результате применения жестких санкций против РФ, тогда как сейчас этот показатель упал до 36%. Треть опрошенных также заявили, что будут охотно больше платить за продукты, «если это поможет Украине в борьбе с Россией», но столько же респондентов сказали, что на это не готовы.
Жители Великобритании в последние месяцы столкнулись с резким повышением цен на многие категории товаров и услуг. Это связано как с началом военной спецоперации РФ на Украине и ростом цен на энергоносители, так и с долгосрочными последствиями Brexit и пандемии COVID-19, нарушившей работу цепочек поставок во многих отраслях. 54% участников опроса заявили, что за последний год их благосостояние ухудшилось, тогда как два месяца назад об этом говорили 42% опрошенных. 62% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения своего финансового положения.
Новости
- 13:20 17.04.2022
- Памятник Жукова в Харькове демонтирован украинскими националистами
- 12:30 17.04.2022
- Завод по производству боеприпасов в районе Броваров уничтожен ракетами ВС РФ - МО
- 12:20 17.04.2022
- Каждый украинский беженец обойдется ФРГ в 3,5 тысячи евро в месяц
- 11:20 17.04.2022
- В ходе антиисламской манифестации в Швеции подожгли автобус - СМИ
- 11:10 17.04.2022
- В мае начнет работу новая турецкая авиакомпания для перевозки туристов из РФ
- 10:20 17.04.2022
- При ограничении импорта энергоресурсов инфляция в ФРГ может достигнуть 10% - Deutsche Bank
- 10:10 17.04.2022
- Только после вывода войск РФ Украина готова обсудить вопросы по НАТО и Крыму - Зеленский
- 09:30 17.04.2022
- Рейтинг популярности Шольца упал упал до минимума - опрос
- 09:20 17.04.2022
- США обвинили РФ в военных преступлениях поспешно и бездоказательно - Лоуренс
- 09:10 17.04.2022
- В качестве премьера Джонсон впервые совершит визит в Индию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать