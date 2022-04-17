Готовность британцев мириться с ростом цен из-за санкций против РФ снизилась - опрос

13:10 Источник: Интерфакс, ТАСС

Доля британцев, заявляющих о готовности мириться с ростом цен на топливо в связи с введением санкций против России, сократилась за последний месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные воскресной газетой «Санди телеграф».



По данным исследования, проведенного по заказу издания компанией Redfield and Wilton Strategies («Редфилд энд Уилтон стрэтеджис»), в марте 50% опрошенных заявляли, что готовы принять факт повышения цен на топливо в результате применения жестких санкций против РФ, тогда как сейчас этот показатель упал до 36%. Треть опрошенных также заявили, что будут охотно больше платить за продукты, «если это поможет Украине в борьбе с Россией», но столько же респондентов сказали, что на это не готовы.



Жители Великобритании в последние месяцы столкнулись с резким повышением цен на многие категории товаров и услуг. Это связано как с началом военной спецоперации РФ на Украине и ростом цен на энергоносители, так и с долгосрочными последствиями Brexit и пандемии COVID-19, нарушившей работу цепочек поставок во многих отраслях. 54% участников опроса заявили, что за последний год их благосостояние ухудшилось, тогда как два месяца назад об этом говорили 42% опрошенных. 62% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения своего финансового положения.



