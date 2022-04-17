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Вучич заявил, что Сербия продолжит поддерживать дружеские отношения с РФ и КНР

15:30 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Сербия продолжит поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем. Об этом в воскресенье заявил президент Республики Сербии Александар Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

Вучич поблагодарил Боцан-Харченко за поздравления с победой на выборах, прошедших в Сербии 3 апреля этого года, и подчеркнул, что «Сербия на своем европейском пути продолжит поддерживать традиционные дружеские отношения и партнерство с Россией и Китаем». Его заявления приводит пресс-служба президента.

Сербский лидер ознакомил посла России с актуальной обстановкой на Западных Балканах и подчеркнул, что Сербия настроена на сохранение мира и стабильности в регионе. По словам пресс-службы, Вучич и Боцан-Харченко обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, включая сферу энергетики, учитывая, что в скором времени начнутся переговоры о количестве, цене и других условиях поставки газа из России в Сербию.

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