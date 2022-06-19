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НОВОСТИ

В 2025 году в РФ начнется отказ от одноразовых пластиковых товаров - Абрамченко

09:20 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров и упаковки постепенно с 2025 года. Об этом заявила в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экологического форума (ПМЭФ) вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Та упаковка, которую нельзя переработать, трудно извлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. <…> Законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — заявила она.

Абрамченко пояснила, что отказ будет поэтапным: когда будет появляться достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться. «Это будет по отдельному графику, в зависимости от того, чем мы можем заместить. Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки — мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене», — пояснила она.

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