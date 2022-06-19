В 2025 году в РФ начнется отказ от одноразовых пластиковых товаров - Абрамченко
09:20 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Та упаковка, которую нельзя переработать, трудно извлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. <…> Законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — заявила она.
Абрамченко пояснила, что отказ будет поэтапным: когда будет появляться достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться. «Это будет по отдельному графику, в зависимости от того, чем мы можем заместить. Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки — мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене», — пояснила она.
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