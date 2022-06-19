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Для Байдена и администрации рост цен на бензин в США может быть губительным

09:30 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордные цены на бензин и рост инфляции в Соединенных Штатах могут оказаться губительными для администрации президента США Джо Байдена и представителей Демократической партии в Конгрессе. Такую оценку изложил в субботу в эфире телеканала «Фокс ньюс» конгрессмен Лэнс Гуден (республиканец от штата Техас).

По словам Гудена, администрация Байдена «отказывается брать ответственность» за рост инфляции и высокие цены на бензин в стране. «Они винят Россию, они винят газовые и нефтяные компании», — отметил конгрессмен. По его мнению, ситуация может измениться к лучшему лишь в том случае, если по итогам промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, представители Республиканской партии получат большинство в обеих палатах. «Народ США сыт по горло, а президент показывает пальцем на всех, кроме себя самого, хотя ему следует взяться за дело, сделать ответственные шаги и сменить курс», — отметил законодатель.

«Думаю, что высокие цены на бензин будут для него (Байдена — прим. ТАСС) губительными в период до промежуточных выборов», — продолжил республиканец. По его словам, мало, что может помочь демократам удержать контроль над Конгрессом по итогам предстоящих выборов. «Думаю, в качестве первого шага американцы бы оценили, если бы администрация Байдена признала, что она совершает ошибки», — указал Гуден, отметив, что главной проблемой нынешнего американского руководства является «нежелание брать на себя ответственность» за экономические проблемы.

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