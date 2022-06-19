Число иностранных студентов в РФ может снизится из-за проблем с перелетом - ректор МГУ
09:25 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть такие опасения. Конечно, мы все понимаем, что для многих ребят из ряда стран будет трудно приехать. Нам жаль, мы готовим хороших специалистов, и они хотят к нам приезжать. Но все-таки эти ограничения есть, наверное, это скажется на снижении количества иностранных студентов», — сказал Садовничий.
По его словам, тем, кто не сможет въехать на территорию РФ, будет предложена дистанционная форма обучения.
По данным Минобрнауки РФ, в отечественных вузах обучается более 324 тыс. иностранных студентов.
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