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Число иностранных студентов в РФ может снизится из-за проблем с перелетом - ректор МГУ

09:25 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы с перелетами, вызванные западными санкциями, могут привести к снижению количества иностранных студентов в России. Такое мнение в интервью ТАСС выразил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Есть такие опасения. Конечно, мы все понимаем, что для многих ребят из ряда стран будет трудно приехать. Нам жаль, мы готовим хороших специалистов, и они хотят к нам приезжать. Но все-таки эти ограничения есть, наверное, это скажется на снижении количества иностранных студентов», — сказал Садовничий.

По его словам, тем, кто не сможет въехать на территорию РФ, будет предложена дистанционная форма обучения.

По данным Минобрнауки РФ, в отечественных вузах обучается более 324 тыс. иностранных студентов.

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