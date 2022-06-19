МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия
11:10 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — отметил Тлеуберди в статье «Договор о запрещении ядерного оружия — новая реальность в процессе ядерного разоружения», опубликованной в воскресенье в казахстанской газете «Литер».
Глава МИД напомнил, что 21–23 июня 2022 года в Вене состоится историческое событие в сфере ядерного разоружения — первая встреча государств — участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).
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