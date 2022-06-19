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НОВОСТИ

Санду подписала закон о запрете новостных программ из РФ

11:20 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, который вступит в силу на следующей неделе после публикации. Об этом заявила в воскресенье глава национального регулятора — Совета по телевидению и радио республики — Лилиана Вицу в эфире интернет-канала Rlive.

«Закон был подписан президентом. В следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в „Официальном вестнике“, после чего вступит в силу. В нем появились определение „дезинформации“ и более жесткие за нее санкции. То есть, если факт будет доказан, то СМИ может быть лишено лицензии на семь лет», — сказала Вицу. По ее словам, столь жесткие меры власти приняли в связи с ситуацией на Украине, признав при этом, что больше всего дезинформации в молдавских СМИ наблюдается в предвыборный период.

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