Санду подписала закон о запрете новостных программ из РФ
11:20 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Закон был подписан президентом. В следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в „Официальном вестнике“, после чего вступит в силу. В нем появились определение „дезинформации“ и более жесткие за нее санкции. То есть, если факт будет доказан, то СМИ может быть лишено лицензии на семь лет», — сказала Вицу. По ее словам, столь жесткие меры власти приняли в связи с ситуацией на Украине, признав при этом, что больше всего дезинформации в молдавских СМИ наблюдается в предвыборный период.
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