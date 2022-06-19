В вузах на медицинских направлениях увеличено число бюджетных мест - Фальков
13:30 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы видим стабильно растущий запрос у молодежи на медицинские профессии и планомерно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением. В этом году в университетах начнут учиться почти 54 тысячи будущих медиков, продолжат обучение в аспирантуре и ординатуре по медицинским и фармацевтическим направлениям около 21 тысячи человек», — цитирует слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки.
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