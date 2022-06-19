В вузах на медицинских направлениях увеличено число бюджетных мест - Фальков

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобрануки РФ Валерий Фальков, поздравляя медиков с профессиональным праздником, отметил, что медицина является стратегически важным направлением для развития России. Он также заявил о планомерном увеличении количества бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным с медициной, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.



«Мы видим стабильно растущий запрос у молодежи на медицинские профессии и планомерно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением. В этом году в университетах начнут учиться почти 54 тысячи будущих медиков, продолжат обучение в аспирантуре и ординатуре по медицинским и фармацевтическим направлениям около 21 тысячи человек», — цитирует слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки.



