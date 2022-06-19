США не лишал РФ права голоса поставками оружия на Украину - Лавров

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не смогут своими поставками вооружений на Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать правила, изобретенные Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье.



Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, чего добиваются США, направляя дополнительные партии вооружений на Украину, министр указал, что эти цели в Вашингтоне декларировались уже давно. «Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», — подчеркнул Лавров.



