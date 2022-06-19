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Запрет на ввоз книг из РФ и Белоруссии поддержали в Верховной раде

15:20 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение на Украине книг и издательской продукции из России и Белоруссии. Об этом в воскресенье сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России», Белоруссии, а также с неподконтрольных Киеву территорий, написал он.

По словам депутата, парламентарии также поддержали запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах.

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