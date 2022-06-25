До 80 польских наемников и восемь реактивных систем уничтожены ВКС РФ

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России уничтожили до 80 польских наемников и восемь реактивных систем залпового огня «Град» ударом высокоточного оружия по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в Константиновке. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



«Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода „Мегатекс“ в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня „Град“, — сказал он.



