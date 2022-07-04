ВСУ потеряли в боях за Лисичанск более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми — Шойгу

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Лисичанск составили более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми. Об этом доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

«Успешно проведена наступательная операция по освобождению территории ЛНР. В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле в районах Лисичанска и Северодонецка. <…> Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов ЛНР, Лисичанска. Всего в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории. Общие потери ВСУ составили 5 469 человек, в том числе безвозвратные 2 218», — сказал он.

По словам Шойгу, также ВСУ потеряли 196 танковых и бронированых машин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотнпиков, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», — уточнил министр.