ВСУ потеряли в боях за Лисичанск более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми — Шойгу
15:12 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Лисичанск составили более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми. Об этом доложил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.
«Успешно проведена наступательная операция по освобождению территории ЛНР. В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле в районах Лисичанска и Северодонецка. <…> Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов ЛНР, Лисичанска. Всего в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории. Общие потери ВСУ составили 5 469 человек, в том числе безвозвратные 2 218», — сказал он.
По словам Шойгу, также ВСУ потеряли 196 танковых и бронированых машин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотнпиков, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», — уточнил министр.
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