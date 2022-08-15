Минобороны Китая отреагировало на посещение Тайваня конгрессменами США
10:38 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская армия положит конец планам внешних сил вмешаться во внутриполитические дела КНР, а также пресечет попытки сепаратистов обособить Тайвань. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь, комментируя визит на остров делегации Конгресса США.
«Народно-освободительная армия Китая продолжит проводить учения для подготовки к боевым действиям, мы будем решительно защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, — подчеркивается в распространенном заявлении. — Мы во что бы то ни стало сокрушим тайваньских сепаратистов и пресечем попытки вмешательства со стороны иностранных сил».
Как уточнил официальный представитель, попытки правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии при американской поддержке оказать сдерживающее воздействие на Китай «приведут к ее же собственному краху». «Действия, которые противоречат историческому процессу и к тому же идут вопреки воле китайского народа, <…> в итоге обречены на провал», — добавил У Цянь.
В воскресенье вечером делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс) прибыла с двухдневным визитом на Тайвань. Как сообщило внешнеполитическое ведомство острова, в нее вошли пять политиков, представляющих Демократическую и Республиканскую партии.
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