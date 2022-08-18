0
0
2
НОВОСТИ

МВД Латвии вынудит работодателей увольнять граждан РФ

16:40 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Латвии разработало поправки к закону об иммиграции, предусматривающие необходимость увольнения латвийскими работодателями граждан России и Белоруссии без статуса постоянного жителя ЕС. Об этом в четверг сообщил портал Делфи со ссылкой на правоохранительное ведомство балтийской республики.

В Министерстве внутренних дел республики признали, что в случае окончательного принятия обсуждаемых поправок у работодателей могут возникнуть трудности с кадрами из России и Белоруссии, так как «часть из них не сможет находиться в Латвии, и трудовые отношения придется прервать». Согласно обновленному законопроекту, граждане и неграждане Латвии, которые примут гражданство другой страны и решат остаться на территории республики, должны будут получить статус постоянного жителя ЕС. Для этого им потребуется подтвердить необходимый уровень дохода и определенный уровень владения национальным языком. По информации МВД, на 1 июля 2022 года в латвийских компаниях было зарегистрировано свыше 2,1 тыс. работников из России и Белоруссии с действующими видами на жительство.

Поправки к закону об иммиграции также подразумевают приостановку выдачи долгосрочных виз гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь до 30 июня 2023 года. Исключения коснутся виз, выдающихся гражданам в соответствии с международным правом, обусловленных форс-мажорными или гуманитарными соображениями, для осуществления международных грузовых или пассажирских перевозок, обучением по обмену или волонтерскими проектами. Также предусмотрен ряд иных исключений, в частности, связанных с соображениями гуманности, непреодолимой силой, государственными интересами, международными обязательствами и соблюдением нормативных актов ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:13 18.08.2022
Премьер Финляндии: "Я никогда не принимала наркотики и готова пройти тест"
0
66
16:00 18.08.2022
Российские банки смогут бесплатно размещать активы на «Портале DA»
0
88
15:36 18.08.2022
Сколько стоит аренда квартир в российских городах-миллионниках: исследование Домклик и Суточно.ру
0
131
15:15 18.08.2022
Шольц выступил против отрицания и релятивизации Холокоста
0
172
14:54 18.08.2022
Британский министр призвал скорее выбирать премьера
0
176
14:45 18.08.2022
С 1 августа с Украины вывезено свыше 622 тыс. тонн зерна — Минобороны Турции
0
197
14:15 18.08.2022
Польские газохранилища заполнены на 99% — энергокомпания PGNiG
0
253
14:00 18.08.2022
В Эстонии дали предварительные указания об изъятии автомобилей в целях обороны
0
256
13:45 18.08.2022
Швеция намерена обсудить вступление в НАТО с Финляндией и Турцией
0
243
13:30 18.08.2022
ДНР хочет вернуть торговые связи с Россией на советский уровень
0
273

Возврат к списку