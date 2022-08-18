МВД Латвии вынудит работодателей увольнять граждан РФ
16:40 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство внутренних дел Латвии разработало поправки к закону об иммиграции, предусматривающие необходимость увольнения латвийскими работодателями граждан России и Белоруссии без статуса постоянного жителя ЕС. Об этом в четверг сообщил портал Делфи со ссылкой на правоохранительное ведомство балтийской республики.
В Министерстве внутренних дел республики признали, что в случае окончательного принятия обсуждаемых поправок у работодателей могут возникнуть трудности с кадрами из России и Белоруссии, так как «часть из них не сможет находиться в Латвии, и трудовые отношения придется прервать». Согласно обновленному законопроекту, граждане и неграждане Латвии, которые примут гражданство другой страны и решат остаться на территории республики, должны будут получить статус постоянного жителя ЕС. Для этого им потребуется подтвердить необходимый уровень дохода и определенный уровень владения национальным языком. По информации МВД, на 1 июля 2022 года в латвийских компаниях было зарегистрировано свыше 2,1 тыс. работников из России и Белоруссии с действующими видами на жительство.
Поправки к закону об иммиграции также подразумевают приостановку выдачи долгосрочных виз гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь до 30 июня 2023 года. Исключения коснутся виз, выдающихся гражданам в соответствии с международным правом, обусловленных форс-мажорными или гуманитарными соображениями, для осуществления международных грузовых или пассажирских перевозок, обучением по обмену или волонтерскими проектами. Также предусмотрен ряд иных исключений, в частности, связанных с соображениями гуманности, непреодолимой силой, государственными интересами, международными обязательствами и соблюдением нормативных актов ЕС.
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