Из-за отказа от поставок из РФ Польше придется жечь мусор вместо угля - СМИ

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Польши вынуждены будут сжигать для отопления зимой древесину и мусор в связи с острым дефицитом угля. Об этом во вторник сообщила газета «Файнэншл таймс».



Как она отмечает, нехватка угля связана с отказом Варшавы от его поставок из России. «Стремительно растущие цены на дефицитный уголь вскоре заставят домохозяйства сжигать вместо него более дешевые древесные брикеты или бытовые отходы для отопления домов», — приводит издание слова президента Торговой палаты польских продавцов угля Лукаша Горбача.



Он предупредил, что «из-за большого количества мусора, который сжигается в целях экономии энергоресурсов, качество воздуха в Польше в этом году будет намного хуже обычного».



