В Индии планируется запустить производство смартфона iPhone 14

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Apple («Эппл») планирует запустить производство смартфона iPhone 14 («Айфон») в Индии. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг.



По его данным, представители компании «ведут работу с поставщиками, чтобы нарастить мощности» для производства новой модели iPhone в Индии. Apple долгое время производила большинство своих iPhone в Китае, однако в настоящее время она стремится найти альтернативы. Это обусловлено осложнением отношений между правительствами США и КНР, а также выросшими рисками «нарушения экономической активности» в Китае из-за введения в отдельных частях страны ограничительных мер в связи с коронавирусом.



