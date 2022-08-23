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НОВОСТИ

В Индии планируется запустить производство смартфона iPhone 14

13:45 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Apple («Эппл») планирует запустить производство смартфона iPhone 14 («Айфон») в Индии. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг.

По его данным, представители компании «ведут работу с поставщиками, чтобы нарастить мощности» для производства новой модели iPhone в Индии. Apple долгое время производила большинство своих iPhone в Китае, однако в настоящее время она стремится найти альтернативы. Это обусловлено осложнением отношений между правительствами США и КНР, а также выросшими рисками «нарушения экономической активности» в Китае из-за введения в отдельных частях страны ограничительных мер в связи с коронавирусом.

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