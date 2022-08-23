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Президент Польши заявил, что его страна хочет заниматься бизнесом на Украине

14:20 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно заниматься бизнесом. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина — огромная страна, в два раза больше по площади — более 600 тыс. кв км, а Польша — 312 тыс.», — сказал он, подчеркнув, что «это страна огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами».

«Это страна, с которой Польша хочет заниматься бизнесом», — заявил Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение. По его словам, речь идет о «деловом сотрудничестве, которое будет выгодно обеим странам, будет иметь экономическое измерение на принципах товарообмена, общих интересов».


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