Президент Польши заявил, что его страна хочет заниматься бизнесом на Украине

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно заниматься бизнесом. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Украина — огромная страна, в два раза больше по площади — более 600 тыс. кв км, а Польша — 312 тыс.», — сказал он, подчеркнув, что «это страна огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами».



«Это страна, с которой Польша хочет заниматься бизнесом», — заявил Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение. По его словам, речь идет о «деловом сотрудничестве, которое будет выгодно обеим странам, будет иметь экономическое измерение на принципах товарообмена, общих интересов».





