Украинские войска ведут обстрел Энергодара

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду ночью открыли огонь по Энергодару, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«ВСУ прямо сейчас ведут из различного вооружения обстрел Энергодара. Удары приходятся на разные части города», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

Сообщения о пострадавших на данный момент не поступали, информация о разрушениях и ущербе уточняется.