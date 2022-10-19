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НОВОСТИ

Украинские войска ведут обстрел Энергодара

09:00 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду ночью открыли огонь по Энергодару, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«ВСУ прямо сейчас ведут из различного вооружения обстрел Энергодара. Удары приходятся на разные части города», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

Сообщения о пострадавших на данный момент не поступали, информация о разрушениях и ущербе уточняется.

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