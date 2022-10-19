Недопустимо использовать казахский язык для политических игр — Токаев
13:00 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана должны проводить взвешенную языковую политику, недопустимо использовать государственный язык для политических игр. Об этом заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области.
«Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении», — сказал он.
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