Недопустимо использовать казахский язык для политических игр — Токаев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана должны проводить взвешенную языковую политику, недопустимо использовать государственный язык для политических игр. Об этом заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области.

«Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении», — сказал он.