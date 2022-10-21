Президент Сербии Вучич заявил, что готов уйти в отставку, чтобы не признавать Косово
09:20 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич в четверг заявил, что готов оставить свой пост ради того, чтобы не признавать независимость Косова.
«Я не говорю, что это произойдет (уход с поста — прим. ТАСС), я надеюсь что этого не случится. Я говорю, что такая возможность в тактике, которой придерживается Сербия, должна иметь место. Это даст Сербии от 6 до 9 месяцев. Я бы не смог баллотироваться, но я [бы] выиграл время для своей страны, чтобы спасти нашу страну», — сказал Вучич в интервью телеканалу «ТВ Прва», отвечая на вопрос о готовности оставить свой пост, если требуемое Западом решение по Косову будет унизительным или таким, что лично глава государства не сможет его принять.
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