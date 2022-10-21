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НОВОСТИ

Большинство жителей Кипра против присоединения страны к антироссийским санкциям ЕС — опрос

10:20 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительное большинство жителей Республики Кипр не согласны с присоединением их страны к антироссийским санкциям Европейского союза, введенным из-за событий на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные вечером в четверг Кипрской государственной телерадиовещательной корпорацией (CyBC).

Согласно данным этого опроса, 58% респондентов считают, что их страна не должна была присоединяться к санкциям ЕС против России. Противоположного мнения придерживаются 36% опрошенных.

При этом 54% участников исследования общественного мнения согласились с позицией правительства островного государства, осудившего действия России в конфликте на Украине, а 41% не поддержал позицию официальной Никосии в этом вопросе.

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