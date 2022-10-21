Истина по делу о диверсии на «Северных потоках» многих в Европе удивит — Песков
13:32 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки России принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках» натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая многих бы удивила в Германии, Швеции и Дании. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, РФ ведет весьма интенсивную работу по дипломатическим каналам с ФРГ, Швецией и Данией. Но эта деятельность «пока натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет установлена и предана огласке», сказал Песков.
«По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», — подчеркнул представитель Кремля.
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