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Истина по делу о диверсии на «Северных потоках» многих в Европе удивит — Песков

13:32 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки России принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках» натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая многих бы удивила в Германии, Швеции и Дании. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, РФ ведет весьма интенсивную работу по дипломатическим каналам с ФРГ, Швецией и Данией. Но эта деятельность «пока натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет установлена и предана огласке», сказал Песков.

«По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», — подчеркнул представитель Кремля.

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