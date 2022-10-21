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Средний размер автокредита в РФ в сентябре снизился на 3,6%

14:00 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний размер автокредита, выданного российскими банками, в сентябре 2022 года составил 1,15 млн руб., сократившись на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2022 года — 1,19 млн руб.). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с тем по сравнению с февралем сокращение среднего размера автокредита составило 15,1% (в феврале 2022 года — 1,35 млн руб.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,5% (в сентябре 2021 года — 1,21 млн руб.).

В сентябре 2022 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах (среди 30 регионов — лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,73 млн руб.), Московской области (1,51 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,49 млн руб.), а также в Ленинградской (1,37 млн руб.) и Новосибирской (1,26 млн руб.) областях.

Отмечается, что самое серьезное снижение среднего чека автокредита (среди 30 регионов РФ — лидеров в автокредитовании) было зафиксировано в Ставропольском крае (-10,1%), Тульской (-9,8%), Оренбургской (-7,4%) и Омской (-7,4%) областях, а также в Краснодарском крае (-6,8%). При этом в ряде регионов средний размер кредита, напротив, увеличился, в том числе в Тюменской области (+3,5%), Пермском крае (+3,4%) и Саратовской области (+3,3%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц снизился на 2,6% и 1,9% соответственно.

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