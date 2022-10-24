Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
14:32 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена в понедельник днем во всех областях Украины. Об этом сообщают местные власти.
Воздушная тревога, в частности, объявлена в городе Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны.
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