Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в понедельник днем во всех областях Украины. Об этом сообщают местные власти.

Воздушная тревога, в частности, объявлена в городе Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны.