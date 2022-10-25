Ответ РФ на обстрелы новых регионов со стороны Украины Кадыров назвал слабыми
10:00 25.10.2022 Источник: Lenta.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы новых регионов, вошедших в состав России, со стороны Украины. Об этом он порассуждал в аудиосообщении, которое опубликовал в Telegram.
По словам Кадырова, «война идет на нашей территории», и выразил недовольство сложившейся ситуацией. Он напомнил, что в приграничных районах ввели военное положение, однако Украина продолжает обстреливать города. «Мы отвечаем слабо», — констатировал глава Чечни.
Кадыров выразил мнение, что Россию «стараются всячески уничтожить». «Мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск», — заявил он. Lenta.Ru
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