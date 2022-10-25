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НОВОСТИ

Турция добивается скидки на газ из РФ и попросила «Газпром» об отсрочке платежей — FT

11:05 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция добивается скидки на российский газ, страна попросила «Газпром» о возможности отсрочить платежи. Об этом заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати в интервью газете «Файнэншл таймс», опубликованном во вторник.

Министр заявил, что Анкара настойчиво добивается скидки на большое количество газа, которое покупает у Москвы, а также попросила «Газпром» о возможности отстрочить платежи. Небати отметил, что ожидает «хороших новостей» по обоим направлениям.

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