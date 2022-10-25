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Власти Армении запретили въезд в страну депутата Госдумы Константина Затулинa — СМИ

14:12 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Армении приняли решение запретить въезд в страну первого заместителя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулинa. Об этом во вторник пишет газета «Армянское время», ссылаясь на свои источники.

По информации газеты, Затулин считается в Армении нежелательной персоной, поскольку многократно публично «обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневней войны» в Нагорном Карабахе.

Газета «Армянское время» принадлежит семье премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Затулин является председателем армяно-российского «Лазаревского клуба», в состав которого входят известные политические, общественные деятели, аналитики и политологи из Армении и РФ. Очередное заседание клуба планировалось провести в Ереване 28 октября.

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