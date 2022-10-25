В Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу РФ — ТВ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсё человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу РФ. Об этом сообщил телеканал Эн-эр-ко.

По его данным, задержанный — гражданин Бразилии в возрасте 30-40 лет. Полиция, однако, считает, что он пользуется поддельными документами, а на самом деле является гражданином России и работает на российскую разведку.