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Закон о снижении инфляции в США помешает японским инвестициям - Токио

09:35 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии предупредило, что принятый в США закон о снижении инфляции, который ранее уже называли протекционистским и потенциально нарушающим международное законодательство, может привести к снижению инвестиций японских компаний в разработку электромобилей и потере рабочих мест в самих Соединенных Штатах. Как сообщило в субботу агентство Рейтер, соответствующее уведомление Токио направил Министерству финансов США.

Ключевым положением принятого в США закона являются налоговые льготы, стимулирующие потребителей приобретать электромобили. Согласно новым формулировкам, такие льготы, предполагающие предоставление налоговых вычетов на сумму до 7,5 тыс. долларов, будут распространяться лишь на покупателей авто, которые собраны в США и в которых установлены аккумуляторы, произведенные с использованием американских компонентов.

Предполагается, что такие меры должны способствовать укреплению цепочек поставок и снижать зависимость от Китая, однако в Токио, как говорится в уведомлении, считают, что этот закон «не соответствует» общей политике США и Японии по обеспечению стабильных поставок.

«Возможно, японские автопроизводители будут сомневаться относительно дальнейших инвестиций для [перехода на электромобили]. Это может негативно сказаться на увеличении инвестиций и занятости в США», — приводит Рейтер выдержу из направленного в США уведомления японского правительства.

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