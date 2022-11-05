Закон о снижении инфляции в США помешает японским инвестициям - Токио
09:35 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ключевым положением принятого в США закона являются налоговые льготы, стимулирующие потребителей приобретать электромобили. Согласно новым формулировкам, такие льготы, предполагающие предоставление налоговых вычетов на сумму до 7,5 тыс. долларов, будут распространяться лишь на покупателей авто, которые собраны в США и в которых установлены аккумуляторы, произведенные с использованием американских компонентов.
Предполагается, что такие меры должны способствовать укреплению цепочек поставок и снижать зависимость от Китая, однако в Токио, как говорится в уведомлении, считают, что этот закон «не соответствует» общей политике США и Японии по обеспечению стабильных поставок.
«Возможно, японские автопроизводители будут сомневаться относительно дальнейших инвестиций для [перехода на электромобили]. Это может негативно сказаться на увеличении инвестиций и занятости в США», — приводит Рейтер выдержу из направленного в США уведомления японского правительства.
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