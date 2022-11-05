К концу года Киев рассчитывает получить от других стран новые системы ПВО - Кулеба
09:40 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Относительно противовоздушной и противоракетной обороны уже есть определенные договоренности, которые находятся на стадии реализации, и когда они будут реализованы, вы о них узнаете. Это произойдет до конца года. Но, по крайней мере, мы делаем все для того, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть соответствующие договоренности», — приводит слова Кулебы украинское агентство УНИАН.
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