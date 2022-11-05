0
0
102
НОВОСТИ

К концу года Киев рассчитывает получить от других стран новые системы ПВО - Кулеба

09:40 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев рассчитывает, что до конца 2022 года будут реализованы договоренности с другими странами касательно поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны для Украины. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Относительно противовоздушной и противоракетной обороны уже есть определенные договоренности, которые находятся на стадии реализации, и когда они будут реализованы, вы о них узнаете. Это произойдет до конца года. Но, по крайней мере, мы делаем все для того, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть соответствующие договоренности», — приводит слова Кулебы украинское агентство УНИАН.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 05.11.2022
Курс боевой подготовки прошли только 10-20% личного состава ВС Украины - НМ ДНР
0
21
10:10 05.11.2022
«Твиттер», купленный Маском, «извергает ложь на весь мир» - Байден
0
48
09:45 05.11.2022
Запад пытается обелить всех, кто боролся и борется с СССР и РФ - МИД РФ
0
102
09:35 05.11.2022
Закон о снижении инфляции в США помешает японским инвестициям - Токио
0
118
21:33 04.11.2022
Генерал-майор Кротов: Исторический парад 7 ноября 1941 года не утратил своей актуальности и в наши дни
0
629
21:00 04.11.2022
Бербок признала, что G7 в свете ситуации на Украине многие темы отодвинула на задний план
0
806
20:30 04.11.2022
Граница Финляндии для туристов из РФ закрыта не неопределенный срок — Ниинистё
0
890
20:28 04.11.2022
Президент Хорватии считает сделку по продаже Fortenova обоснованным решением
0
737
20:00 04.11.2022
Швеция не хочет размещения ядерного оружия при членстве в НАТО — представитель Минобороны
0
677
19:30 04.11.2022
Идея польских властей о поглощении Украины никуда не делась — Путин
0
862

Возврат к списку