К концу года Киев рассчитывает получить от других стран новые системы ПВО - Кулеба

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев рассчитывает, что до конца 2022 года будут реализованы договоренности с другими странами касательно поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны для Украины. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



«Относительно противовоздушной и противоракетной обороны уже есть определенные договоренности, которые находятся на стадии реализации, и когда они будут реализованы, вы о них узнаете. Это произойдет до конца года. Но, по крайней мере, мы делаем все для того, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть соответствующие договоренности», — приводит слова Кулебы украинское агентство УНИАН.



