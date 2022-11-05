Запад пытается обелить всех, кто боролся и борется с СССР и РФ - МИД РФ
09:45 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По линии МИД РФ готовится ряд тематических докладов, которые публикуются по странам, которые в том числе посвящены проблематике борьбы с героизацией нацизма. Эти доклады, которые размещаются на сайте МИД, передаются в том числе и в международные организации, другим государствам, международным правозащитным институтам, — отметил дипломат. — Там как раз проблематика сноса памятников отражена с конкретными фактами. Осуждается соответствующая политика и тенденция. Более того, мы всегда подчеркивали, что эта проблема имеет выраженное не только политическое, но и правозащитное измерение, что постоянно пытаются отрицать наши оппоненты».
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