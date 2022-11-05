Запад пытается обелить всех, кто боролся и борется с СССР и РФ - МИД РФ

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва отмечает, что западные страны пытаются обелить всех, кто боролся и борется с СССР и Россией. Об этом заявил в пятницу журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, отвечая на вопрос о кампании по сносу памятников советским воинам-освободителям в Европе.



«По линии МИД РФ готовится ряд тематических докладов, которые публикуются по странам, которые в том числе посвящены проблематике борьбы с героизацией нацизма. Эти доклады, которые размещаются на сайте МИД, передаются в том числе и в международные организации, другим государствам, международным правозащитным институтам, — отметил дипломат. — Там как раз проблематика сноса памятников отражена с конкретными фактами. Осуждается соответствующая политика и тенденция. Более того, мы всегда подчеркивали, что эта проблема имеет выраженное не только политическое, но и правозащитное измерение, что постоянно пытаются отрицать наши оппоненты».



