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Запад пытается обелить всех, кто боролся и борется с СССР и РФ - МИД РФ

09:45 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва отмечает, что западные страны пытаются обелить всех, кто боролся и борется с СССР и Россией. Об этом заявил в пятницу журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, отвечая на вопрос о кампании по сносу памятников советским воинам-освободителям в Европе.

«По линии МИД РФ готовится ряд тематических докладов, которые публикуются по странам, которые в том числе посвящены проблематике борьбы с героизацией нацизма. Эти доклады, которые размещаются на сайте МИД, передаются в том числе и в международные организации, другим государствам, международным правозащитным институтам, — отметил дипломат. — Там как раз проблематика сноса памятников отражена с конкретными фактами. Осуждается соответствующая политика и тенденция. Более того, мы всегда подчеркивали, что эта проблема имеет выраженное не только политическое, но и правозащитное измерение, что постоянно пытаются отрицать наши оппоненты».

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