Курс боевой подготовки прошли только 10-20% личного состава ВС Украины - НМ ДНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 10-20% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли полноценный курс боевой подготовки и слаживания. Такую оценку привел в беседе с корр. ТАСС подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.



«Не могу в процентном соотношении оценить, но отдельные части также неплохо подготовлены, — сказал он. — Я думаю, что процентов 10-20 прошли какой-то курс боевой подготовки и слаживания. Подавляющее большинство, конечно, просто личный состав, который исполняет роль пушечного мяса. Но он вполне в состоянии заполнять какие-то траншеи, линию фронта, вести наблюдение и оказывать какое-то незначительное сопротивление при наступлении. Понятно, что все эти люди просто погибнут при продвижении линии фронта и никакого серьезного сопротивления не окажут. Но они в состоянии оповестить о продвижении наших сил с тем, чтобы подтягивать резервы, которые уже действительно что-то в состоянии сделать».



Баевский отметил, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году «происходила накачка армии и вообще всех силовых структур Украины, усиление идеологической работы».



