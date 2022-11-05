Курс боевой подготовки прошли только 10-20% личного состава ВС Украины - НМ ДНР
10:20 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Не могу в процентном соотношении оценить, но отдельные части также неплохо подготовлены, — сказал он. — Я думаю, что процентов 10-20 прошли какой-то курс боевой подготовки и слаживания. Подавляющее большинство, конечно, просто личный состав, который исполняет роль пушечного мяса. Но он вполне в состоянии заполнять какие-то траншеи, линию фронта, вести наблюдение и оказывать какое-то незначительное сопротивление при наступлении. Понятно, что все эти люди просто погибнут при продвижении линии фронта и никакого серьезного сопротивления не окажут. Но они в состоянии оповестить о продвижении наших сил с тем, чтобы подтягивать резервы, которые уже действительно что-то в состоянии сделать».
Баевский отметил, что с начала конфликта в Донбассе в 2014 году «происходила накачка армии и вообще всех силовых структур Украины, усиление идеологической работы».
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