Судить Зеленского и "его подельников" должен военный трибунал в Донбассе - сенатор

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный трибунал, организованный в Донбассе, должен рассматривать уголовные дела против украинских военных преступников, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в субботу заявила ТАСС член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.



«Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твердо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса, — сказала сенатор. — Именно там Зеленский и все те, кто принимал участие в уничтожении целого народа, должны будут отвечать за свои преступления».



