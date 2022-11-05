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НОВОСТИ

Судить Зеленского и "его подельников" должен военный трибунал в Донбассе - сенатор

11:20 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный трибунал, организованный в Донбассе, должен рассматривать уголовные дела против украинских военных преступников, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в субботу заявила ТАСС член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

«Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твердо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса, — сказала сенатор. — Именно там Зеленский и все те, кто принимал участие в уничтожении целого народа, должны будут отвечать за свои преступления».

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