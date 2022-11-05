Интерактивный музей под открытым небом заработает на Красной площади заработает

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интерактивный музей под открытым небом на Красной площади в Москве заработает 5 ноября. Мероприятие будет приурочено к годовщине исторического парада 7 ноября 1941 года.



«С 5 по 7 ноября в честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, который расскажет посетителям об истории и атмосфере того времени, когда жители Москвы героически защищали свой город», — рассказали ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.



В ведомстве отметили, что особенностью комплекса мероприятий станет погружение горожан в атмосферу ноября 1941 года. По всей Красной площади установят инсталляции, на которых в течение трех дней можно будет увидеть театрализованные представления в постановке заслуженного артиста России Игоря Угольникова. С помощью трансляции на больших экранах кадров парада 1941 года посетители пройдут по Красной площади плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт. А всю навигацию для гостей организуют девушки-регулировщицы в форме военных лет.



