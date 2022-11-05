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НОВОСТИ

Накануне промежуточных выборов в Конгресс Байден заявил об оптимизме

12:20 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что оптимистично настроен в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Я думаю, что в этот раз мы выиграем. Я действительно положительно оцениваю наши шансы», — сказал американский лидер журналистам.

«Я думаю, что мы сохраним контроль над Сенатом и получим еще место. Я думаю, что у нас есть шанс выиграть в Палате представителей», — продолжил он. «Так что я оптимистично настроен. Это действительно так», — добавил хозяин Белого дома.

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