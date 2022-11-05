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Жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника основателю города Екатерине II - власти

13:20 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Одессы сообщили, что жители города в специальном приложении «Социально активный гражданин» проголосовали за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.

«Завершена процедура подведения итогов голосования, посвященного дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), которое проходило на платформе „Социально активный гражданин“. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади», — говорится в субботу в сообщении телеграм-канала одесских городских властей «Одесса. Официально».

В сообщении указывается, что теперь этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение ближайшей сессии депутатов городского совета.

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