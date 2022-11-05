До конца года будет завершен капитальный ремонт трассы Мелитополь-Бердянск - власти

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитальный ремонт более 100 км дороги, соединяющей города Мелитополь и Бердянск, будет завершен до конца 2022 года. Об этом сообщил в субботу глава правительства Запорожской области Антон Кольцов в ходе рабочей поездки в поселок Акимовка.



«Всего мы делаем в этом году текущих ремонтов [дорог] — 90 тыс. квадратных метров, в основном Мелитопольский район. Не считая масштабного проекта [реконструкции] трассы Мелитополь — Бердянск, капитальный ремонт который будет выполнен в этом году», — сказал он.



