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НОВОСТИ

Около сотни культурных объектов в ДНР разрушены ВС Украины - власти

15:15 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) Украины разрушили в Донецкой Народной Республике (ДНР) сотни объектов культуры, сейчас стоит задача по их постепенному восстановлению. Об этом написал в телеграм-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в субботу.

«Разрушенных объектов культуры, которых у нас в Республике около сотни в Донецке, Мариуполе, Горловке, Волновахе, Новоазовске… Это сельские клубы, библиотеки, музеи и школы искусств. Многие учреждения сейчас находятся в стадии восстановления, я о них рассказывал, к ремонту других скоро приступим», — написал Хоценко.

При этом несмотря на разрушенную инфраструктуру артисты продолжают давать концерты, а дети занимаются творчеством. Также будет восстановлен Мариупольский художественный музей имени Куинджи, отметил Хоценко.

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