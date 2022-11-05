Около сотни культурных объектов в ДНР разрушены ВС Украины - власти

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) Украины разрушили в Донецкой Народной Республике (ДНР) сотни объектов культуры, сейчас стоит задача по их постепенному восстановлению. Об этом написал в телеграм-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в субботу.



«Разрушенных объектов культуры, которых у нас в Республике около сотни в Донецке, Мариуполе, Горловке, Волновахе, Новоазовске… Это сельские клубы, библиотеки, музеи и школы искусств. Многие учреждения сейчас находятся в стадии восстановления, я о них рассказывал, к ремонту других скоро приступим», — написал Хоценко.



При этом несмотря на разрушенную инфраструктуру артисты продолжают давать концерты, а дети занимаются творчеством. Также будет восстановлен Мариупольский художественный музей имени Куинджи, отметил Хоценко.



