Создателям НКО, призывающих к отказу от гражданского долга, грозит до 6 лет колонии

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание некоммерческой организации, в том числе НКО-иноагента, деятельность которых связана с призывами к отказу от исполнения гражданских обязанностей, будет наказываться лишением свободы сроком до 6 лет. Это следует из поправок к законопроекту об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иноагентах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Изменения вносят в ст. 239 Уголовного кодекса РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Так, создание НКО (включая НКО, признанную иностранным агентом), структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых «сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением», будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы до шести лет (сейчас максимальное наказание за это составляет до трех лет лишения свободы).

За участие в такой НКО может грозить штраф до 200 тыс. рублей, обязательные работы до 400 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до четырех лет. Максимальное наказание будет составлять до четырех лет лишения свободы. В настоящее время максимальное наказание за это может составить до двух лет лишения свободы.