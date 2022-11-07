Половина немцев считает, что обещанная властями помощь не поможет им пережить зиму — опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина жителей Германии полагает, что обещанная федеральным правительством на фоне энергетического кризиса экономическая помощь не поможет им пережить зимние месяцы в финансовом отношении. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом INSA («Инса») по заказу газеты «Бильд ам зонтаг».

В частности, 50% респондентов считают, что принятые властями ФРГ меры не помогут им пережить зиму с финансовой точки зрения. При этом лишь 36% думают, что предпринятые правительством действия позволят им справиться с трудностями в зимние месяцы. Вместе с тем, как выяснили социологи, нынешний энергетический кризис становится вопросом выживания для многих граждан страны. Так, каждый четвертый (28%) предполагает, что не сможет оплачивать расходы на электроэнергию в зимний период. Однако 58% немцев уверены, что смогут это сделать.

Каждый третий житель ФРГ, как показывают результаты исследования, не может позволить себе купить подарки на Рождество. В частности, почти треть респондентов (31%) сообщили, что у них нет денег в этом году на рождественские подарки для близких. Причина этого, по их словам, заключается в высоком уровне инфляции. Тем не менее 46% жителей Германии указали, что имеют достаточно средств для приобретения подарков.

Каждый пятый немец (23%) в условиях энергокризиса боится потерять работу. Две трети граждан (67%) считают, что стремительный рост цен на газ, электроэнергию и другие товары никак не скажется на их занятости.