Скончался глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II
12:00 07.11.2022 Источник: Интерфакс
Архиепископ Кипрский Хризостом II скончался в понедельник утром на 82-м году жизни.
Как сообщает издание Orthodox Times, глава Кипрской православной церкви ушел из жизни в 06:40 утра в своих покоях от онкологического заболевания.
До избрания нового руководителя Церкви Кипра митрополит Пафосский Георгий становится местоблюстителем престола.
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