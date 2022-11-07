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НОВОСТИ

Скончался глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II

12:00 07.11.2022 Источник: Интерфакс

Архиепископ Кипрский Хризостом II скончался в понедельник утром на 82-м году жизни.

Как сообщает издание Orthodox Times, глава Кипрской православной церкви ушел из жизни в 06:40 утра в своих покоях от онкологического заболевания.

До избрания нового руководителя Церкви Кипра митрополит Пафосский Георгий становится местоблюстителем престола.

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