Скончался глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II

12:00 Источник: Интерфакс

Архиепископ Кипрский Хризостом II скончался в понедельник утром на 82-м году жизни.

Как сообщает издание Orthodox Times, глава Кипрской православной церкви ушел из жизни в 06:40 утра в своих покоях от онкологического заболевания.

До избрания нового руководителя Церкви Кипра митрополит Пафосский Георгий становится местоблюстителем престола.