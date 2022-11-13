В Николаевской и Одесской областях Украины вновь объявлена воздушная тревога

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога повторно объявлена в воскресенье в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению.



По его данным, сирена также звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области.



Ранее тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По сообщениям украинских СМИ, сильные взрывы были слышны в Черкассах.



