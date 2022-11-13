Несмотря на энергокризис, Австралия обеспечит поставки СПГ в Японию - министр

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия обеспечит стабильный экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и угля в Японию, несмотря на то, что Канберра столкнулась с энергокризисом на фоне старения угольных генерирующих электростанций. Об этом заявила австралийский министр ресурсов Мадлейн Кинг в опубликованном в воскресенье интервью агентству Киодо в преддверие визита в Японию, которая получает от Австралии до 40% всего импортируемого СПГ.



«Мы полны решимости [по этому вопросу] и позаботимся о том, чтобы решения [правительства] не повлияли на поставки газа или угля в Японию», — сказала она, отметив, что решения кабмина, рассматриваемые и принимаемые в связи с ростом цен на электроэнергию, не должны повлиять на долгосрочные контракты и экспорт.



На фоне роста мировых цен на электроэнергию, в том числе спотовых цен на СПГ, крупнейшим экспортером которого является Австралия, Канберра в последние месяцы сталкивается и с внутренним энергетическим кризисом, связанным со старением и отключением стареющих угольных электростанций.



