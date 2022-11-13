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Заявление венгерского депутата о пересмотре границ Украины Киев считают неприемлемым

11:20 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины осудил высказывание венгерского депутата о возвращении Польше общей границы с Венгрией.

«Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подрывают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства», — написал накануне поздно вечером официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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