Заявление венгерского депутата о пересмотре границ Украины Киев считают неприемлемым

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины осудил высказывание венгерского депутата о возвращении Польше общей границы с Венгрией.



«Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подрывают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства», — написал накануне поздно вечером официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



