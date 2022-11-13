Саммиты АСЕАН в Камбоджи завершились
13:15 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За последние дни было проведено в общей сложности 16 встреч на высшем уровне, и мы достигли всеобъемлющего и плодотворного диалога о путях продвижения вперед к укреплению центральной роли АСЕАН и ценностей в наших отношениях с внешними партнерами, особенно в связи с тем, что мир быстро сталкивается со сложными изменениями регионального и международного положения», — отметил глава камбоджийского правительства. «Мы утвердили 70 итоговых документов и деклараций, охватывающих тему построения сообщества АСЕАН и регламентирующих сотрудничество с нашими партнерами по диалогу для продолжения и укрепления наших отношений», — сказал он.
По словам Хун Сена, эти документы подтверждают решимость построить будущее АСЕАН как сообщества, которое будет единым, инклюзивным, устойчивым и основанным на правилах; сообщества, которое остается центральным элементом развивающейся региональной архитектуры, формируя внешнее партнерство, основанное на взаимном доверии и уважении и ориентированное на укрепление регионального и глобального мира, безопасности и продвижение устойчивого роста. Были приняты в том числе заявление лидеров АСЕАН по случаю 55-летия организации, заявление лидеров блока о видении дальнейших совместных действий стран АСЕАН по противостоянию региональным вызовам и заявление о повестке АСЕАН на период после 2025 года.
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