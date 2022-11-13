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НОВОСТИ

Саммиты АСЕАН в Камбоджи завершились

13:15 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное положение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является основной движущей силой диалога и сотрудничества стран блока с внешними партнерами через механизмы, возглавляемые ассоциацией. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Камбоджи Хун Сен, выступая на пресс-конференции по итогам прошедших в Пномпене с 8 по 13 ноября 40-го и 41-го саммитов АСЕАН, а также сопутствующих мероприятий.

«За последние дни было проведено в общей сложности 16 встреч на высшем уровне, и мы достигли всеобъемлющего и плодотворного диалога о путях продвижения вперед к укреплению центральной роли АСЕАН и ценностей в наших отношениях с внешними партнерами, особенно в связи с тем, что мир быстро сталкивается со сложными изменениями регионального и международного положения», — отметил глава камбоджийского правительства. «Мы утвердили 70 итоговых документов и деклараций, охватывающих тему построения сообщества АСЕАН и регламентирующих сотрудничество с нашими партнерами по диалогу для продолжения и укрепления наших отношений», — сказал он.

По словам Хун Сена, эти документы подтверждают решимость построить будущее АСЕАН как сообщества, которое будет единым, инклюзивным, устойчивым и основанным на правилах; сообщества, которое остается центральным элементом развивающейся региональной архитектуры, формируя внешнее партнерство, основанное на взаимном доверии и уважении и ориентированное на укрепление регионального и глобального мира, безопасности и продвижение устойчивого роста. Были приняты в том числе заявление лидеров АСЕАН по случаю 55-летия организации, заявление лидеров блока о видении дальнейших совместных действий стран АСЕАН по противостоянию региональным вызовам и заявление о повестке АСЕАН на период после 2025 года.

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