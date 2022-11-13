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В центральной части Ирана вспыхнул пожар на нефтяном заводе

13:30 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупное возгорание произошло в воскресенье на территории нефтяного завода в промышленном городе Мобарак в иранской провинции Исфахан, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщило агентство ИСНА со ссылкой на местные службы безопасности.

По их данным, пожар охватил завод по производству автомобильного масла. В его тушении задействовано 20 бригад пожарных, сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы. О возможных пострадавших информации пока не приводится.

Всего в населенном пункте, где произошло возгорание, насчитывается около 400 промышленных объектов.

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