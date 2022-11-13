В центральной части Ирана вспыхнул пожар на нефтяном заводе
13:30 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, пожар охватил завод по производству автомобильного масла. В его тушении задействовано 20 бригад пожарных, сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы. О возможных пострадавших информации пока не приводится.
Всего в населенном пункте, где произошло возгорание, насчитывается около 400 промышленных объектов.
НОВОСТИ
- 13:15 13.11.2022
- Саммиты АСЕАН в Камбоджи завершились
- 12:10 13.11.2022
- К разделению мировой экономики на блоки ведет противостояние КНР и США - глава МВФ
- 11:55 13.11.2022
- РФ выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и Украины
- 11:20 13.11.2022
- Заявление венгерского депутата о пересмотре границ Украины Киев считают неприемлемым
- 10:30 13.11.2022
- Несмотря на энергокризис, Австралия обеспечит поставки СПГ в Японию - министр
- 10:20 13.11.2022
- Во время выступления главы Лаврова на саммите, Байден присутствовал в зале
- 09:55 13.11.2022
- Складывающаяся ситуация на выборах в Конгресс США устраивает Байдена
- 09:50 13.11.2022
- Если ВСУ взорвут Каховскую ГЭС, десятки тысяч человек окажутся в зоне затопления - власти
- 09:45 13.11.2022
- В Николаевской и Одесской областях Украины вновь объявлена воздушная тревога
- 20:20 12.11.2022
- Рекордно высокая температура зарегистрирована в провинции Швеции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать