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На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - Песков

14:40 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Такие планы есть. Речь идет о регулярном оперативном совещании», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», на следующей неделе президент также проведет совещание с правительством. Помимо этого, в планах у главы государства заседание оргкомитета «Победа». Это совещательный и консультативный орган при президенте РФ, он образован в 2000 году для проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания россиян.

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