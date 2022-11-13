Из-за атаки хакеров доступ к сайту болгарского правительства заблокирован

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сайт правительства Болгарии временно недоступен из-за хакерской атаки, сообщает в воскресенье правительственная пресс-служба.



Атаке подвергся сайт кабмина www.government.bg. «Предприняты необходимые действия по нейтрализации атаки и восстановлению доступа к сайту в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении пресс-службы.



Других подробностей не приводится.



