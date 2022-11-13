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НОВОСТИ

Из-за атаки хакеров доступ к сайту болгарского правительства заблокирован

16:30 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сайт правительства Болгарии временно недоступен из-за хакерской атаки, сообщает в воскресенье правительственная пресс-служба.

Атаке подвергся сайт кабмина www.government.bg. «Предприняты необходимые действия по нейтрализации атаки и восстановлению доступа к сайту в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Других подробностей не приводится.

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