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Около 60% американцев не одобряют намерение Трампа вновь стать президентом — опрос

11:20 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 60% американцев не одобряют выдвижение бывшего президента США Дональда Трампа на пост главы государства на выборах 2024 года. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического опроса, проведенного исследовательской службой Квиннипэкского университета.

«Непримечательное возвращение Дональда Трампа на поле политической битвы встречено неоднозначно <…>. Почти 60% американцев говорят, что не хотят видеть его снова в Овальном кабинете, но почти половина американцев считает, что это вполне вероятно», — заявил аналитик университета Тим Маллой.

57% опрошенных заявили, что намерение Трампа участвовать в президентской гонке — «это нечто плохое». При этом 34% респондентов сочли решение бывшего президента «хорошим делом», а 10% затруднились ответить.

18% опрошенных американцев заявили, что победа Трампа на президентских выборах «весьма вероятна», 31% респондентов допустили такую вероятность, 23% участников опроса отметили, что такой исход «не очень вероятен». Четверть опрошенных заявили, что Трамп, «скорее всего, не одержит победу» на выборах.

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